как переводится слово "тундра" по мнению немецкого языковеда М. Фасмера?

Українська література
как переводится слово "тундра" по мнению немецкого языковеда М. Фасмера?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По утверждению М. Фасмера, название заимствовано из фин. tunturi — высокая безлесная гора или из колтта-саамск. tundar, tuoddar — гора, с.-саамск. duoddâr — широкая гора без леса
Гость:
По словам М. Фасмера, название заимствовано из фин. tunturi — высокая безлесная гора или из колтта-саамск. tundar, tuoddar — гора, с.-саамск. duoddâr — широкая гора без леса.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лыж и санок-36,санок и коньков-14,лыж и коньков-28.Лыж-?коньков-?санок-?И составить саму задачу
Ответить
Математика
Одним килограммом краски можно покрасить 5 квадратных метров поверхности. Склько понадобится краски , что бы покрасить 3 квадратных метра, 6 квадра...
Ответить
Английский язык
Какие вопросы преподователь задал своим ученикам ???Прочитай ответы, напиши вопросы.   1)-------------------------------------? - No ,I don t like ...
Ответить
Русский язык
За что я люблю свой город? сочинение
Ответить
География
Небольшое сочинение на тему: "Мой главный труд-учёба".
Ответить