как переводится слово "тундра" по мнению немецкого языковеда М. Фасмера?
Українська література
как переводится слово "тундра" по мнению немецкого языковеда М. Фасмера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По утверждению М. Фасмера, название заимствовано из фин. tunturi — высокая безлесная гора или из колтта-саамск. tundar, tuoddar — гора, с.-саамск. duoddâr — широкая гора без леса
Гость:
По словам М. Фасмера, название заимствовано из фин. tunturi — высокая безлесная гора или из колтта-саамск. tundar, tuoddar — гора, с.-саамск. duoddâr — широкая гора без леса.
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