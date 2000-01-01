Небольшое сочинение на тему: "Мой главный труд-учёба".

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Самый главный труд ребёнка-это учёба.Взрослые работают,а дети учатся,узнают новые вещи,учатся считать,писать,делить,умножать.Для каждого человека есть своя работа,которая подходит ему умственно и физически,как раз учёба и подходит для ребёнка.