почему печень называют главной химической лабораторией организма
Биология
почему печень называют главной химической лабораторией организма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
печень как фильтр в нашем организма , если бы её не было мы бы сдохли
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