Рассчитать массу гидроксида натрия,который образуется при взаимодействии с водой 490 г.оксида натрия

Химия
Рассчитать массу гидроксида натрия,который образуется при взаимодействии с водой 490 г.оксида натрия
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