Определить вид предложения : " Не цвести цветам поздней осенью."
Русский язык
Определить вид предложения : " Не цвести цветам поздней осенью."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это предложение неопределённо-личное.
Гость:
побудительное предложение
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