при действие избытка металлического натрия на смесь, содержащую 6,2 г этиленгликоля и неизвестную массу глицерина, выделилось 5,6 л водорода (н.у.). Вычислите состав смеси в процентах
Химия
при действие избытка металлического натрия на смесь, содержащую 6,2 г этиленгликоля и неизвестную массу глицерина, выделилось 5,6 л водорода (н.у.). Вычислите состав смеси в процентах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ню(Н2)=5,6/22,4=0,25 моль ню(C2H4(OH)2)=6,2/62=0,1моль C2H4(OH)2+2Na=C2H4(ONa)2+H2 ню(H2)=0,1моль из этиленгликоля ню(H2)=0,25-0,1=0,15моль из глицерина 2С3Н5(ОН)3+6Na=2C3Н5(ONa)3+3H2 ню(C3H5(OH)3)=0,15*2/3=0,1 моль m(C3H5(OH)3)=0,1*92=9,2г m(смеси)=6,2+9,2=15,4 w(C2H4(OH)2)=6,2/15,4=0,4 или 40% w(C3H5(OH)3)=9,2/15,4=0,6 или 60%
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