Почему при столкновении грузавика и легковой автомашины повреждений всегда больше у последний?

Физика
Почему при столкновении грузавика и легковой автомашины повреждений всегда больше у последний?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому-что масса меньше.
Гость:
у легковой масса меньше вот она и разбивается сильнее
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