уравнение реакции полного сгорания в кислороде гексадиена
Химия
уравнение реакции полного сгорания в кислороде гексадиена
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2С6Н10+17О2=12СО2+10Н2О
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