туристы решили проплыть на плоту 72км. средняя скорость течения реки 4км/ч. сколько времени туристам придется затратить на этот путь?
Математика
туристы решили проплыть на плоту 72км. средняя скорость течения реки 4км/ч. сколько времени туристам придется затратить на этот путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72/4=18 часов туристам придется затратить на этот путь
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