туристы решили проплыть на плоту 72км. средняя скорость течения реки 4км/ч. сколько времени туристам придется затратить на этот путь?

Математика

туристы решили проплыть на плоту 72км. средняя скорость течения реки 4км/ч. сколько времени туристам придется затратить на этот путь?

Автор: Гость