Верёвку длиной 256 м разрезали на две части,одна из которых в 7 раз длиннее второй. На сколько метров одна часть верёвки длиннее другой?

Математика

Верёвку длиной 256 м разрезали на две части,одна из которых в 7 раз длиннее второй. На сколько метров одна часть верёвки длиннее другой?

Автор: Гость