Верёвку длиной 256 м разрезали на две части,одна из которых в 7 раз длиннее второй. На сколько метров одна часть верёвки длиннее другой?
Математика
Верёвку длиной 256 м разрезали на две части,одна из которых в 7 раз длиннее второй. На сколько метров одна часть верёвки длиннее другой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+7х=256 8х=256 х=256/8 х=32м - одна часть 7*32=224 м - вторая часть 224-32=192м - на 192 м длиннее
Гость:
пусть одна часть верёвки х, тогда вторая часть равна 7х, известно что длина всей верёвки равна 256. составим и решим уравнение: х+7х=256 8х=256 х=256/8 х=32 одна часть верёвки равна 32 метра. 32*7=224 вторая часть верёвки равна 224 метра. 224-32=192 ответ: на 192 метра одна часть верёвки дленнее другой.
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