. На  конкурсе  присутствовало  90%  членов  жюри.  Из  них  12  человек  отдали  свои  голоса  за  присуждение  первого  места.  Сколько  всего  человек  в  жюри,  если  за  этого  конкурсанта  проголосовало  66%  членов  жюри?

Алгебра
. На  конкурсе  присутствовало  90%  членов  жюри.  Из  них  12  человек  отдали  свои  голоса  за  присуждение  первого  места.  Сколько  всего  человек  в  жюри,  если  за  этого  конкурсанта  проголосовало  66%  членов  жюри?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/66%*100% = 18 человек. хотя, условие немного не ясно - ведь выпадает цифра 90%. вот если бы было оговорено, что 66% от числа присутствующих, тогда присутствовало 18 человек, а всего было 18/90%*100%=20 человек.
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