. На  конкурсе  присутствовало  90%  членов  жюри.  Из  них  12  человек  отдали  свои  голоса  за  присуждение  первого  места.  Сколько  всего  человек  в  жюри,  если  за  этого  конкурсанта  проголосовало  66%  членов  жюри?

Гость: Гость:

12/66%*100% = 18 человек. хотя, условие немного не ясно - ведь выпадает цифра 90%. вот если бы было оговорено, что 66% от числа присутствующих, тогда присутствовало 18 человек, а всего было 18/90%*100%=20 человек.