. На конкурсе присутствовало 90% членов жюри. Из них 12 человек отдали свои голоса за присуждение первого места. Сколько всего человек в жюри, если за этого конкурсанта проголосовало 66% членов жюри?
Алгебра
. На конкурсе присутствовало 90% членов жюри. Из них 12 человек отдали свои голоса за присуждение первого места. Сколько всего человек в жюри, если за этого конкурсанта проголосовало 66% членов жюри?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/66%*100% = 18 человек. хотя, условие немного не ясно - ведь выпадает цифра 90%. вот если бы было оговорено, что 66% от числа присутствующих, тогда присутствовало 18 человек, а всего было 18/90%*100%=20 человек.
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