при восстановлении какого соединения можно получить анилин
Химия
при восстановлении какого соединения можно получить анилин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нитробензол C6H5-NO2+6[H]=C6H5-NH2+2H2O
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