Концерт юных музыкантов вместо запланированных 3 часа продолжался 13/10 этого времени, так как зрители просили повторить некоторые понравившиеся выступления. Сколько времени продолжался концерт? Сколько минут продолжались высту...
Математика
Концерт юных музыкантов вместо запланированных 3 часа продолжался 13/10 этого времени, так как зрители просили повторить некоторые понравившиеся выступления. Сколько времени продолжался концерт? Сколько минут продолжались выступления на бис?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3ч=180минут. Т.е. концерт продолжался 180*13/10=234 мин. =3часа 54минуты т.е.сам концерт шел 3часа, а бис шел 54 минуты.
Гость:
3*13/10=39/10=3,9часа=3часа54мин - длился концерт
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