Концерт юных музыкантов вместо запланированных 3 часа продолжался 13/10 этого времени, так как зрители просили повторить некоторые понравившиеся выступления. Сколько времени продолжался концерт? Сколько минут продолжались высту...

Математика

Концерт юных музыкантов вместо запланированных 3 часа продолжался 13/10 этого времени, так как зрители просили повторить некоторые понравившиеся выступления. Сколько времени продолжался концерт? Сколько минут продолжались выступления на бис?

Автор: Гость