предложение со словом подём
Русский язык
предложение со словом подём
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в летнем лагере утром всегда наш лидер приходит и поднимает нас со словом подьем
Гость:
Подьем на зарядку становись.
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