в треугольнике ABC проведены медианы BD,AЕ,CF. О-точка пересечения медиан. Площадь треугольника AOD равна 2,8. Найти площадь треугольника BFC.
Геометрия
в треугольнике ABC проведены медианы BD,AЕ,CF. О-точка пересечения медиан. Площадь треугольника AOD равна 2,8. Найти площадь треугольника BFC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник делится тремя медианами на шесть равновеликих треугольников. равновеликие это значит одинаковые по площади. следовательно треугольник AOD равен 3*2,8=8,4 Ответ: Sтреугольника AOD =8,4
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