90-63=27 78+17=95 89-55=34 29+29=58 74-42=32 45+45=90 55+43=93 Какие из этих выражений можно заменить произведениями? Запиши эти произведения и их значения.

Математика

90-63=27 78+17=95 89-55=34 29+29=58 74-42=32 45+45=90 55+43=93 Какие из этих выражений можно заменить произведениями? Запиши эти произведения и их значения.

Автор: Гость