90-63=27 78+17=95 89-55=34 29+29=58 74-42=32 45+45=90 55+43=93 Какие из этих выражений можно заменить произведениями? Запиши эти произведения и их значения.

Математика
90-63=27 78+17=95 89-55=34 29+29=58 74-42=32 45+45=90 55+43=93 Какие из этих выражений можно заменить произведениями? Запиши эти произведения и их значения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29х2=58; 45х2=90 другие не возможно
Гость:
29+29=2*29=58 45+45=2*45=90   90-63=9*(10-7)=9*3=27    
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