Протоки каких желез впадают в двенадцатиперстную кишку?
Биология
Протоки каких желез впадают в двенадцатиперстную кишку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поджелудочной и печени
Гость:
впадает протоки печени,желчного пузыря и поджелудочной железы.
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