масса 3 кусков мрамора - 280 кг. 1 кусок на 32 кг тяжелее 2-го, а 2-ой,- на 14 кг легче 3-го. найди массу каждого куска мрамора. решите задачу арифметическим способом.

Математика

масса 3 кусков мрамора - 280 кг. 1 кусок на 32 кг тяжелее 2-го, а 2-ой,- на 14 кг легче 3-го. найди массу каждого куска мрамора. решите задачу арифметическим способом.

Автор: Гость