масса 3 кусков мрамора - 280 кг. 1 кусок на 32 кг тяжелее 2-го, а 2-ой,- на 14 кг легче 3-го. найди массу каждого куска мрамора. решите задачу арифметическим способом.
Математика
масса 3 кусков мрамора - 280 кг. 1 кусок на 32 кг тяжелее 2-го, а 2-ой,- на 14 кг легче 3-го. найди массу каждого куска мрамора. решите задачу арифметическим способом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - масса второго куска 32+х - масса первого куска 14+х - масса третьего куска х+32+х+14+х=280 3х=280-46 3х=234 х=234/3 х=78кг - второй кусок 32+78=110кг - первый кусок 14+78=92кг - третий кусок
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