средняя скорость лыжника 15 км/ч,а другого 200м/мин.Какой лыжник бежит быстрее и на сколько больше километров он пробегает за 1 час?

Математика

средняя скорость лыжника 15 км/ч,а другого 200м/мин.Какой лыжник бежит быстрее и на сколько больше километров он пробегает за 1 час?

Автор: Гость