средняя скорость лыжника 15 км/ч,а другого 200м/мин.Какой лыжник бежит быстрее и на сколько больше километров он пробегает за 1 час?
Математика
средняя скорость лыжника 15 км/ч,а другого 200м/мин.Какой лыжник бежит быстрее и на сколько больше километров он пробегает за 1 час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200м/мин=0,2км/(1/60)ч=12км/ч - скорость второго лыжника 15-12=3км - первый лыжник бежит больше за 1 час
Гость:
1.200м\мин=0,2км(1:60)ч=12км\ч-скорость 2-лыжника 2.15-12=3км-1 лыжник бежит больше за1 час
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