в треугольнике две стороны равны 10 и 12 см,а угол между ними 45 градусов.найдите площадь треугольника

Геометрия

в треугольнике две стороны равны 10 и 12 см,а угол между ними 45 градусов.найдите площадь треугольника

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