в треугольнике две стороны равны 10 и 12 см,а угол между ними 45 градусов.найдите площадь треугольника

Геометрия
в треугольнике две стороны равны 10 и 12 см,а угол между ними 45 градусов.найдите площадь треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в треугольнике АВС АВ=10, АС=a=12, угол ВАС=45град. опустим из точки В высоту h=ВО на сторону АС. в прямоугольном треугольнике АВО ВО=АВsin45=5*2^1/2. площадь треугольника АВС равна S=ah/2=30*2^1/2
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