Во время озеленения района было посажено всего 6780 деревьев. Из них лип посажено в 2 раза больше чем кленов,а каштанов на 1200 менше,чем лип. Сколько лип посажено в районе о время его озеленения?(решить составляя уравнение)

Алгебра

Во время озеленения района было посажено всего 6780 деревьев. Из них лип посажено в 2 раза больше чем кленов,а каштанов на 1200 менше,чем лип. Сколько лип посажено в районе о время его озеленения?(решить составляя уравнение)

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