Во время озеленения района было посажено всего 6780 деревьев. Из них лип посажено в 2 раза больше чем кленов,а каштанов на 1200 менше,чем лип. Сколько лип посажено в районе о время его озеленения?(решить составляя уравнение)
Алгебра
Во время озеленения района было посажено всего 6780 деревьев. Из них лип посажено в 2 раза больше чем кленов,а каштанов на 1200 менше,чем лип. Сколько лип посажено в районе о время его озеленения?(решить составляя уравнение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
клены-х,тогда липы-2х,каштаны- 2х-1200, получим уравнение х+2х+2х-1200=6780 5х=7980 х=1596 2х=1596*2=3192-посажено лип
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