7 метров проволоки разрезали на 8 равных кусков.сколько метров проволоки в одном куске

Математика
7 метров проволоки разрезали на 8 равных кусков.сколько метров проволоки в одном куске
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/8=0,875 метра в одном куске
Гость:
7:8=0,875 (м) - длина 1 куска.   Ответ: 0,875 метров проволоки в одном куске.
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