Почему из большого разнообразия видов животных, обитающих на Земле, человек отобрал для одомашнивания очень немного видов?
Биология
Почему из большого разнообразия видов животных, обитающих на Земле, человек отобрал для одомашнивания очень немного видов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мне кажется он выбрал самых умных ну или как бы он стал одомашнивать слона? нет конешно я согласна что все животные умные и хитрые просто не всех можно держать при себе енот например не такой глупый чтобы жить в неволе а чтобы животные привыкли их нужно одомашнивать когда они только родились а представте что у вас отняли ребёнка?
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