Почему из большого разнообразия видов животных, обитающих на Земле, человек отобрал для одомашнивания очень немного видов?

Гость: Гость:

мне кажется он выбрал самых умных ну или как бы он стал одомашнивать слона? нет конешно я согласна что все животные умные и хитрые просто не всех можно держать при себе енот например не такой глупый чтобы жить в неволе а чтобы животные привыкли их нужно одомашнивать когда они только родились а представте что у вас отняли ребёнка?