Алихан купил 3 ручки по а тг и 2 тетради по b тг.Оцените стоимость покупки Алихана,если а меньше 60,b меньше 150
Математика
Алихан купил 3 ручки по а тг и 2 тетради по b тг.Оцените стоимость покупки Алихана,если а меньше 60,b меньше 150
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a<60 3a<180 b<150 2b<300 180+300<3a+2b 480<3a+2b стоимость покупки меньше 480тг
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