Алихан купил 3 ручки по а тг и 2 тетради по b тг.Оцените стоимость покупки Алихана,если а меньше 60,b меньше 150

Математика
Алихан купил 3 ручки по а тг и 2 тетради по b тг.Оцените стоимость покупки Алихана,если а меньше 60,b меньше 150
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a<60 3a<180   b<150 2b<300   180+300<3a+2b 480<3a+2b   стоимость покупки меньше 480тг
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