Алихан купил 3 ручки по а тг и 2 тетради по b тг.Оцените стоимость покупки Алихана,если а меньше 60,b меньше 150

Математика

Алихан купил 3 ручки по а тг и 2 тетради по b тг.Оцените стоимость покупки Алихана,если а меньше 60,b меньше 150

Автор: Гость