m, если -m = 2/3 Найдите значение
Математика
m, если -m = 2/3 Найдите значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-m=2/3 -1*m=2/3 m=(2/3)/(-1) m=-2/3
Гость:
[latex]-m=\frac{2}{3}[/latex] [latex]-1m=\frac{2}{3}[/latex] [latex]m=\frac{2}{3}:(-1)[/latex] [latex]m=\frac{2}{3}[/latex]
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