в двузначном числе десятков на 3 меньше чем содержится единиц в разряде единиц.Найдите число ,если произведения его цифр меньше самого числа на 15.
Алгебра
в двузначном числе десятков на 3 меньше чем содержится единиц в разряде единиц.Найдите число ,если произведения его цифр меньше самого числа на 15.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня всё нацело. Пусть x - кол-во десятков. Тогда само число: 10x+x+3 Произведение: x*(x+3) Т.к. Число больше произведения на 15, то 10x+x+3-(x*(x+3))=15 11x+3-x^2-3x-15=0 -x^2+8x-12=0 Разделим всю функцию на -1 x^2-8x+12=0 По теореме Виета: x1+x2=8 ; x1*x2=12 x1=2 x2=6 Проверим: 25-10=15 69-54=15 Ответ: таких числа два: 25 и 69.
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