Химическая цепочка cac2-c2h2-c6h6-c6h5cl-c6h5oh-c6h2oh(no2)3
Химия
Химическая цепочка cac2-c2h2-c6h6-c6h5cl-c6h5oh-c6h2oh(no2)3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaC2+ 2H2O=C2H2+Ca(OH)2 2C2H2=C6H6 C6H6+Cl2= C6H5Cl +HCl C6H5Cl+NaOH=C6H5OH+NaCl C6H5OH+3HNO3=C6H2OH(N02')3+3H2O
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