катеру необходимо проплыть 92 км. за первый час он проплыл 28, 4/15км, за второй 23,9/16км, за третий 30,11/15км. сколько километров осталось проплыть катеру

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катеру необходимо проплыть 92 км. за первый час он проплыл 28, 4/15км, за второй 23,9/16км, за третий 30,11/15км. сколько километров осталось проплыть катеру

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