катеру необходимо проплыть 92 км. за первый час он проплыл 28, 4/15км, за второй 23,9/16км, за третий 30,11/15км. сколько километров осталось проплыть катеру
Математика
катеру необходимо проплыть 92 км. за первый час он проплыл 28, 4/15км, за второй 23,9/16км, за третий 30,11/15км. сколько километров осталось проплыть катеру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 4/15=424/15 23 9/16=377/16 30 11/15=461/15 92-424/15-377/16-461/15=(22080-6784-5655-7376)/240=2265/240=9,4375 км - осталось проплыть
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