Чем опасен аппендицит, каковы его симптомы? Что надо делать при подозрении на аппендицит?

Биология
Чем опасен аппендицит, каковы его симптомы? Что надо делать при подозрении на аппендицит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аппендицитом именуют воспаление червеобразного отростка слепой кишки – аппендикса. Воспаление вызывают гноеродные микробы, которые попадают в аппендикс с током крови или лимфы. Причиной заболевания могут послужить также непереваренные остатки пищи, закупоривающие просвет червеобразного отростка. В зависимости от стадии болезни аппендицит подразделяют на катаральный (простой), флегмонозный и гангренозный. Сигналом начала заболевания служит боль. Вначале боль не имеет четкого местоположения – больному кажется, что болит весь живот. Но проходит 5-6 часов, и боль концентрируется в правой подвздошной области. Мы хотели бы обратить ваше внимание на следующий нюанс: аппендикс у всех расположен по-разному, таковы особенности строения тела, и от его положения зависит место локализации боли. Если положение отростка нормальное – болит в правой подвздошной области, если отросток расположен высоко, болит справа почти под ребрами, если аппендикс отогнут назад, больной чувствует боль в области поясницы, а если отросток опущен вниз, болит в области таза и над лобком.  Кроме боли больного может беспокоить рвота, иногда понос – если воспалившийся отросток вызывает скопление жидкости в кишке. Язык часто обложен белым налетом. Положение тела вынужденное, так как больной ищет наименее болезненное положение: чаще всего чувствуется некоторое облегчение, лёжа на правом боку или на спине. Всякое спонтанное напряжение мышц – смех, кашель – резко усиливают боль. Если вы немного знаете анатомию, можно попробовать осторожно (!!!) прощупать живот больного: в правой нижней части живота будут заметно напряжены мышцы, а больной будет чувствовать боль при пальпации. На этой стадии необходимо срочно вызывать скорую помощь и госпитализировать больного. 
Гость:
аппендикс - червеобразный отросток слепой кишки, который расположен на границе между толстыми и тонкими кишечниками.Симптомы:1)внезапно возникающая тупая боль в верхней половине живота или около пупка;2)тошнота или рвота;3)язык влажный с белым налетом;4)в крови лейкоцитоз;5)повышение температуры;6) потеря аппетита.         Срочная госпитализация,оперативное лечение.Нельзя делать нагрузку на левую половину тела.
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