Решить систему линейных уравнений способом подстановки 3x-5y=31 2x+7y=-31
Алгебра
Решить систему линейных уравнений способом подстановки 3x-5y=31 2x+7y=-31
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x-5y=31 2x+7y=-31 3x=31+5y 2x+7y=-31 x=(31+5y)/3 2(31+5y)/3+7y=-31 x=(31+5y)/3 (31y+62)/3=-31 x=(31+5y)/3 31y+62=-93 x=(31+5y)/3 31y=-155 x=(31+5y)/3 y=-5 x=(31-25)/3 y=-5 x=2 y=-5
Гость:
Сначало надо выразить из второго ур-я переменную х. Получится х=31-7у/2 Потом это надо подставить во второе ур-е. Получится: 3(31-7у)/2 - 5у = 31 93 - 21у - 10у = 62 31 = 31у у = 1 Потом находим х, а для этого надо полученный у подставить в х=31-7у/2 Получится х=12 Ответ: (12;1)
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