Решить систему линейных уравнений способом подстановки 3x-5y=31 2x+7y=-31

Гость: Гость:

Сначало надо выразить из второго ур-я переменную х. Получится х=31-7у/2 Потом это надо подставить во второе ур-е. Получится: 3(31-7у)/2 - 5у = 31 93 - 21у - 10у = 62 31 = 31у у = 1 Потом находим х, а для этого надо полученный у подставить в х=31-7у/2 Получится х=12 Ответ: (12;1)