какой корень в слове галчата
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какой корень в слове галчата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в слове галчата корень будет -гал-
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