какой корень в слове галчата

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какой корень в слове галчата
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в слове галчата корень будет -гал- 
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