расстояние между городами А и В равно 480 км. Из этих городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. Через 3 ч движения им до встречи оставалось пройти 60 км.Найдите скорость каждого поезда, если расстояние между г...

Алгебра

расстояние между городами А и В равно 480 км. Из этих городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. Через 3 ч движения им до встречи оставалось пройти 60 км.Найдите скорость каждого поезда, если расстояние между городами А и В один из них проходит на 2 ч быстрее чем второй.

Автор: Гость