расстояние между городами А и В равно 480 км. Из этих городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. Через 3 ч движения им до встречи оставалось пройти 60 км.Найдите скорость каждого поезда, если расстояние между г...
Алгебра
расстояние между городами А и В равно 480 км. Из этих городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. Через 3 ч движения им до встречи оставалось пройти 60 км.Найдите скорость каждого поезда, если расстояние между городами А и В один из них проходит на 2 ч быстрее чем второй.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если первый все расстояние прходит за Х часов тогда второй за Х+2, соответственно скорость первого 480\х, а второго 480.(х_+2), они шли три часа, значит умножим эти скорости на 3 и осталось еще пройти 60 км, то есть они прошли 480 минус 60 решаем уравнение 3*480/Х+3*480/(Х+2)=420 Ответ: 60 и 80
Гость:
Примем а1 - скорость первого поезда, км/час а2 - скорость второго поезда, км/час в1 - время в пути первого поезда, час в2 - время в пути второго поезда, час тогда а1*3+а2*3=480-60=420 а1*в1=а2*в2=480 в2=в1-2 а1*в1=а2*(в1-2)=480 тогда а1=480/в1 а2=480/(в1-2) 480*3/в1+480*3/(в1-2)=420 получим в1=8 час тогда в2=8-2=6час тогда а1=480/8=60 км/час а2=480/6=80 км/час Проверим 60*3+80*3=480-60=420 180+240=420 420=420 Ответ: скорость одного поезда 60 км/час, скорость другогопоезда 80 км/час
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