В классе 32 ученика. Из них 7 учеников получили отметку 12 баллов. Какую часть они составляют от общего количества учеников в классе?

Математика

В классе 32 ученика. Из них 7 учеников получили отметку 12 баллов. Какую часть они составляют от общего количества учеников в классе?

Автор: Гость