В классе 32 ученика. Из них 7 учеников получили отметку 12 баллов. Какую часть они составляют от общего количества учеников в классе?
Математика
В классе 32 ученика. Из них 7 учеников получили отметку 12 баллов. Какую часть они составляют от общего количества учеников в классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/32 помоему так .....................
Гость:
записать в виде дроби 7 - 2
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