Температурный коэффицент реакции равен 2 на сколько градусов нужно повысить температуру что бы скорость выросла в 16 раз

Химия

Температурный коэффицент реакции равен 2 на сколько градусов нужно повысить температуру что бы скорость выросла в 16 раз

Автор: Гость