Температурный коэффицент реакции равен 2 на сколько градусов нужно повысить температуру что бы скорость выросла в 16 раз
Химия
Температурный коэффицент реакции равен 2 на сколько градусов нужно повысить температуру что бы скорость выросла в 16 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V2=V1*2^[(t2-t1)/10] 16=2^dt/10 dt=40
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