кол-во мандаринов в 1 ящике на 25% больше чем во 2 ящике.Если из первого ящика взять 6 мандаринов а во 2 положить 3 мандарина то кол-во мандаринов в обоих ящиках будет поровну.Сколько мандаринов было во 2ом ящике первоначально ...
Математика
кол-во мандаринов в 1 ящике на 25% больше чем во 2 ящике.Если из первого ящика взять 6 мандаринов а во 2 положить 3 мандарина то кол-во мандаринов в обоих ящиках будет поровну.Сколько мандаринов было во 2ом ящике первоначально ящиках? должно получиться 36 но мне нужно решение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - мандаринов во втором ящике 1,25х-6=х+3 1,25х-х=3+6 0,25х=9 х=9/0,25=36 - мандаринов во втором ящике
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