кол-во мандаринов в 1 ящике на 25% больше чем во 2 ящике.Если из первого ящика взять 6 мандаринов а во 2 положить 3 мандарина то кол-во мандаринов в обоих ящиках будет поровну.Сколько мандаринов было во 2ом ящике первоначально ...

Математика

кол-во мандаринов в 1 ящике на 25% больше чем во 2 ящике.Если из первого ящика взять 6 мандаринов а во 2 положить 3 мандарина то кол-во мандаринов в обоих ящиках будет поровну.Сколько мандаринов было во 2ом ящике первоначально ящиках? должно получиться 36 но мне нужно решение!

Автор: Гость