Велосепидист ехал со скоростью 12км/ч Сколько километров он проехал за 3 ч?
Математика
Велосепидист ехал со скоростью 12км/ч Сколько километров он проехал за 3 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=t*v s=3*12=36км велосипедист проехал за 3 часа. Ответ 36км
Гость:
12*3=36км-проехал велосепидист за 3 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Машинистка за первый день работы напечатала 3/8 всез страниц рукописи, за второй день - 36% оставшегося числа страниц, после чего ей осталось напеч...
Химия
Какие из представленных кислот являются одноосновными? а)уксусная, б)азотная, в)серная, г)соляная, д)фосфорная.