Велосепидист ехал со скоростью 12км/ч Сколько километров он проехал за 3 ч?

Математика
Велосепидист ехал со скоростью 12км/ч Сколько километров он проехал за 3 ч?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=t*v s=3*12=36км велосипедист проехал за 3 часа. Ответ 36км
Гость:
12*3=36км-проехал велосепидист за 3 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
какую часть часа составляет 17 минут?
Ответить
Математика
Машинистка за первый день работы напечатала 3/8 всез страниц рукописи, за второй день - 36% оставшегося числа страниц, после чего ей осталось напеч...
Ответить
Математика
выпиши двузначные числа из 19 65 54 98 8 73 27 36 42
Ответить
Химия
Какие из представленных кислот являются одноосновными? а)уксусная, б)азотная, в)серная, г)соляная, д)фосфорная.
Ответить
Алгебра
3 утенка и 4 гусенка весят 2кг 500г, а 4 утенка и 3 гусенка весят 2кг 400г. Сколько весит 1 гусенок?
Ответить