Какие из представленных кислот являются одноосновными? а)уксусная, б)азотная, в)серная, г)соляная, д)фосфорная.

Химия
Какие из представленных кислот являются одноосновными? а)уксусная, б)азотная, в)серная, г)соляная, д)фосфорная.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уксусная, азотная, соляная ------------- где один атом водорода, та и одноосновная
Гость:
где 1 атом водорода, та и 1 основная смотри
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