в послевоенном Египте осуществлялись различные по содержанию программы развития страны. Сравните политику, проводимую Г.А. Насером и А.садатом.Признаки сравнения
Обществознание
в послевоенном Египте осуществлялись различные по содержанию программы развития страны. Сравните политику, проводимую Г.А. Насером и А.садатом.Признаки сравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насер.Национализация зарубежных компаний(в Египте),взят курс на построение кооперативного демократического арбского социализма.Сотрудничал с СССР. Садат.Он отказался от социалистического курса, начал проводить политику инфитаха(денациолизация промышленности, привлечение иностранного капитала), сближение с США
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вороне ГДЕ-ТО бог послал кусочек сыра. Сосед соседа звал откушать , но умысел другой ТУТ был . Я ЗДЕСЬ останусь смело . Случается нередко нам и тру...
Геометрия
В правильном шестиугольнике наибольшее растояние между противоположными вершинами равно 14см.Вычислите площадь этого шестиугольника
Математика
24 л краски разлили в 8 одинаковых банок. вместимость бака на 6 л больше,чем вместимость банки.Сколько нужно баков,чтобы разлить 36 л краски? (Помо...
Физика