в послевоенном Египте осуществлялись различные по содержанию программы развития страны. Сравните политику, проводимую Г.А. Насером и А.садатом.Признаки сравнения

Гость: Гость:

Насер.Национализация зарубежных компаний(в Египте),взят курс на построение кооперативного демократического арбского социализма.Сотрудничал с СССР. Садат.Он отказался от социалистического курса, начал проводить политику инфитаха(денациолизация промышленности, привлечение иностранного капитала), сближение с США