24 л краски разлили в 8 одинаковых банок. вместимость бака на 6 л больше,чем вместимость банки.Сколько нужно баков,чтобы разлить 36 л краски? (Помогите составить условие,решить я могу,но условие как то не получается составить.)
Математика
24 л краски разлили в 8 одинаковых банок. вместимость бака на 6 л больше,чем вместимость банки.Сколько нужно баков,чтобы разлить 36 л краски? (Помогите составить условие,решить я могу,но условие как то не получается составить.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24/8=3л - вместимость банки 3+6=9л - вместимость бака 36/9=4 бака нужно,чтобы разлить 36 л краски
Гость:
24литра-8 банок 1 бак на 6 литров больше, чем 1 банка 36 литров-? баков 1)24/8=3 л вместимость 1 банки 2)3+6=9 литров вместимость 1 бака 3)36/9=4 бака нужно Ответ 4 бака нужно,чтобы разлить 36 л краски
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