24 л краски разлили в 8 одинаковых банок. вместимость бака на 6 л больше,чем вместимость банки.Сколько нужно баков,чтобы разлить 36 л краски? (Помогите составить условие,решить я могу,но условие как то не получается составить.)

Математика

24 л краски разлили в 8 одинаковых банок. вместимость бака на 6 л больше,чем вместимость банки.Сколько нужно баков,чтобы разлить 36 л краски? (Помогите составить условие,решить я могу,но условие как то не получается составить.)

Автор: Гость