Самый большой и драгоценный жемчуг,искатели находят на дне морей и океянов.Почему?  

Биология
Самый большой и драгоценный жемчуг,искатели находят на дне морей и океянов.Почему?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самым удивительным в жемчужинах является то, что их создают живые существа-моллюски. Существуют всего две формы моллюсков, способных создавать драгоценный жемчуг-жемчужная устрица, живущая на дне океана, и пресноводная мидия, встречающаяся в реках и озерах.
Гость:
жемчуг создают молюски ,они обитают на дне тёплых морей и океанов
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