Мне дали придумать стих на тему зимние красоты.......
Русский язык
Мне дали придумать стих на тему зимние красоты.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лило всю ночь. Фантазия зимы – Накрыть снега глазурным покрывалом. А на заре из негатива тьмы Явился сад в обличье небывалом. Он весь светился чистым хрусталем, Он весь поник от тяжкой этой ноши. И тщетно птицы пробовали в нём Разбить стекло калиновых горошин. Касался ветер сломанных ветвей - Ответ звучал мелодией печальной. Судьба деревьев – что мы перед ней, Перед ее конечностью случайной. Дремали почки в склепах ледяных И, близости погибели не чуя, Мечтали, что апрель разбудит их Живым прикосновеньем поцелуя. (автор: Инна Заславская)
Гость:
На окне морозные узоры, На деревьях белоснежные уборы, Лёд на речке серебристый,как стекло, Ночью все тропинки снегом занесло. Лес стоит серебряный,как в сказке! Вот мы сели с другом на салазки... Покатились с горки, Вот глядим,засыпал снег даже лисью норку! Окружают нас кругом зимние красоты! Вокруг нас лежат кругом зимние широты! Автор-я))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
КАКОЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПОДЧЕРКНУТЫХ СЛОВ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТАЛО ГРАММАТИЧЕСКИ ПРАВЕЛЬНЫМ: 1)Of the two applicants, he is the best qual...
Биология