Мне дали придумать стих на тему зимние красоты.......

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Лило всю ночь. Фантазия зимы – Накрыть снега глазурным покрывалом. А на заре из негатива тьмы Явился сад в обличье небывалом. Он весь светился чистым хрусталем, Он весь поник от тяжкой этой ноши. И тщетно птицы пробовали в нём Разбить стекло калиновых горошин. Касался ветер сломанных ветвей - Ответ звучал мелодией печальной. Судьба деревьев – что мы перед ней, Перед ее конечностью случайной. Дремали почки в склепах ледяных И, близости погибели не чуя, Мечтали, что апрель разбудит их Живым прикосновеньем поцелуя. (автор: Инна Заславская)