мне надо озаглавить каждую часть в кавказком пленике помогите плиз

Литература
мне надо озаглавить каждую часть в кавказком пленике помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Жилин и Костылин попадают в плен 2)Письмо о выкупе 3)В плену 4)Подготовка к побегу 5)Первый побег 6)Спасение 
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