Сочинение на тему Моё любимое слово в Русском языке.
Русский язык
Сочинение на тему Моё любимое слово в Русском языке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово «хлеб» я знаю давно, ёще маленькой девочкой очень любила грызть корочку хлеба. Вот и сейчас на столе лежит буханка свежего, тёплого, душистого хлеба. Хлеб – основной пищевой продукт. Ведь не зря любимых и дорогих гостей встречают караваем хлеба. Это символ радушия, гостеприимства и достатка. А как долго делается хлеб! Круглый год работают труженики села, чтобы получить хороший урожай пшеницы, ржи, овса. Осенью они позаботятся о подготовке семян, отберут спелое, крупное зерно. Зимой проведут ремонт сельскохозяйственных машин. Весной тракторы дружно выйдут на поля – начнётся сев. Поспеют хлеба – на поля выйдут комбайны. Холод и снег, дождь и жару переносит человек в поле. Нужен огромный труд и терпение, чтобы посеять, вырастить и убрать хлеб. Сколько труда вложено в моё любимое слово – хлеб! В годы войны маленький кусочек хлеба спасал жизни людей. Моя прабабушка Мария рассказывала, как её мама меняла дорогие вещи на буханку хлеба. Как они, маленькие дети были рады видеть хлеб на столе, подбирая все крошечки. Это наш хлебозавод выпекают хлеб, булочки для жителей города. Это нужная, благодарная работа выпекать хлеб. «Хлеб всему голова»
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