Сочинение на тему Моё любимое слово в Русском языке.

Гость: Гость:

Слово «хлеб» я знаю давно, ёще малень­кой девочкой очень любила грызть корочку хлеба. Вот и сейчас на столе лежит буханка свежего, тёплого, душистого хлеба. Хлеб – основной пищевой продукт. Ведь не зря любимых и дорогих гостей встречают караваем хлеба. Это символ раду­шия, гостеприимства и достатка. А как долго делается хлеб! Круглый год работают труженики села, чтобы получить хо­роший урожай пшеницы, ржи, овса. Осенью они позаботятся о подготовке семян, отберут спелое, крупное зерно. Зимой проведут ре­монт сельскохозяйственных машин. Весной тракторы дружно выйдут на поля – начнётся сев. Поспеют хлеба – на поля выйдут ком­байны. Холод и снег, дождь и жару перено­сит человек в поле. Нужен огромный труд и терпение, чтобы посеять, вырастить и убрать хлеб. Сколько труда вложено в моё любимое слово – хлеб! В годы войны маленький кусочек хлеба спасал жизни людей. Моя прабабушка Мария рассказывала, как её мама меняла дорогие вещи на буханку хлеба. Как они, маленькие дети были рады видеть хлеб на столе, подби­рая все крошечки. Это наш хлебозавод выпекают хлеб, бу­лочки для жителей города. Это нужная, бла­годарная работа выпекать хлеб. «Хлеб всему голова»