856*Х-324=2244 СКОЛЬКО ПОЛУЧИТСЯ
Математика
856*Х-324=2244 СКОЛЬКО ПОЛУЧИТСЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
856*Х-324=2244 856*х=2244+324 856*х=2568 х=2568:856 х=3 856*3-324=2244
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