В 5-а классе учатся 32 ученика дробь 3/8 из них занимаются в школьном математическом кружке.Найдите количество членов математического кружка , если ученик...

Математика

В 5-а классе учатся 32 ученика дробь 3/8 из них занимаются в школьном математическом кружке.Найдите количество членов математического кружка , если ученики 5-а класса составляют от нее дробь 1/4

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