В 5-а классе учатся 32 ученика дробь 3/8 из них занимаются в школьном математическом кружке.Найдите количество членов математического кружка , если ученик...
Математика
В 5-а классе учатся 32 ученика дробь 3/8 из них занимаются в школьном математическом кружке.Найдите количество членов математического кружка , если ученики 5-а класса составляют от нее дробь 1/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32/8*3=12 детей из 5 класса занимаются в кружке 2)12/1*4=48 детей всего детей в кружке
Гость:
3*32/8=12 учеников 5а класса занимаются в математическом кружке 12*4=48 учеников школі занимаются в математическом кружке
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