Как осуществляются следующие превращения H2O-H2-NH3-(NH4)2SO4-NH4CL
Химия
Как осуществляются следующие превращения H2O-H2-NH3-(NH4)2SO4-NH4CL
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2H2O = 2H2 + O2 (условия: t>1000C) 2. 3H2 + N2 = 2NH3 (условия: t, cat, P) 3. 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 4. (NH4)2SO4 + HCl = NH4Cl + H2SO4
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