1. определить знак произведения: cos 350гр * sin 5п/4
Алгебра
1. определить знак произведения: cos 350гр * sin 5п/4
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произведение меньше нуля
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