прогулочный катер вышел из пункта А и прошёл по течению реки до пункта В 32 км,где развернулся и отправился в обратный путь.таким образом,он вновь оказался в пункте А спустя 6 часов после начала движения.опредилите собственную ...

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прогулочный катер вышел из пункта А и прошёл по течению реки до пункта В 32 км,где развернулся и отправился в обратный путь.таким образом,он вновь оказался в пункте А спустя 6 часов после начала движения.опредилите собственную скорость катера(в км/ч),если скорость течения реки составляет 4 м/ч

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