прогулочный катер вышел из пункта А и прошёл по течению реки до пункта В 32 км,где развернулся и отправился в обратный путь.таким образом,он вновь оказался в пункте А спустя 6 часов после начала движения.опредилите собственную ...
Алгебра
прогулочный катер вышел из пункта А и прошёл по течению реки до пункта В 32 км,где развернулся и отправился в обратный путь.таким образом,он вновь оказался в пункте А спустя 6 часов после начала движения.опредилите собственную скорость катера(в км/ч),если скорость течения реки составляет 4 м/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32/х+4+32/х-4=6 32(х-4)+32(х+4)=6(х2-16) 32х+32х=6х2-96 6х2-64х-96=0 х1=12 км/ч-скорость катера х2=-8/6-не удов. Ответ:12км/ч
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