имеются три одинаковых заряда по 3*10 в минус 8 степени Кл, каждый из которых расположен в вершинах равностороннего треугольника. какой заряд необходимо поместить в центр этого треугольника,чтобы результирующая сила, действующа...

Физика
имеются три одинаковых заряда по 3*10 в минус 8 степени Кл, каждый из которых расположен в вершинах равностороннего треугольника. какой заряд необходимо поместить в центр этого треугольника,чтобы результирующая сила, действующая на каждый заряд, была равна нулю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну сначала рисуем равносторонний треуг. (с помощью отрезка и циркуля).. подписываем... также мы знаем константу k= 9*10^9 НМ^2/Кл^2  по формуле F=k  |q1|*|g2|*|q3| / R^2 q1=q2=q3 (по усл) FR^2=k*q1*q2*q3 или же просто q q=корень кв. из FR/ k (все выражение под корнем) q=корень кв из R/k= 9*10^9 НМ^2/Кл^2 / 3*10^-8 Кл ^2 = корень из 3 кл или же 1,73*10^-8 Кл.  
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