помогите составить уравнения реакций C + ... больше CO2 CO2 + Ca (OH)2 больше ...\/(осадок) + H2O

Химия
помогите составить уравнения реакций C + ... больше CO2 CO2 + Ca (OH)2 больше ...\/(осадок) + H2O
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C+O2=CO2 CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O
Гость:
С+O2=CO2 1) CO2 + Ca(OH)2(р-р) => CaCO3 (осадок) + H2O.
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